نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطوط الجوية التركية تطلب شراء أكثر من 200 طائرة ايرباص من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 ديسمبر 2023 12:14 صباحاً - سكاي نيوز _ أعلنت الخطوط الجوية التركية، الجمعة، طلبها شراء أكثر من 200 طائرة من طراز “ايرباص”، مع خيار شراء أكثر من 100 طائرة إضافية، وذلك ضمن خطة توسع للشركة على مدى العقد المقبل.

وأوضحت المجموعة التركية في بيان أن الطلبات تأتي في إطار “خطة استراتيجية” لفترة 2023-2033.

وأوضح رئيسها التنفيذي بلال أكشي أن العدد الاجمالي للطائرات الجديدة قد يصل إلى 355، ما سيجعل من الصفقة واحدة من الأكبر في تاريخ صناعة الطيران.

إلا أن الأعداد اختلفت بين الخطوط الجوية التركية وشركة “إيرباص”.

فقد أكدت الشركة التركية في بيانها أنها تقدمت بطلبات شراء 230 طائرة، مع حقوق شراء 125 طائرة إضافية.

من جهتها، أفادت “إيرباص” بأن عدد الطائرات الجديدة هو 220 فقط، وأن الطائرات العشر الأخرى سبق للشركة التركية أن طلبتها في سبتمبر.

وأشارت الشركة إلى أن الطلب الجديد يشمل 150 طائرة من طراز “ايه 321 نيو” و60 من طراز “ايه 350-900”.

وتبلغ القيمة الدفترية للطائرات المطلوبة 40 مليار دولار، ولكن غالبا ما يكون السعر النهائي للطائرات أدنى من قيمتها نظرا لتقديم الشركات الصانعة تخفيضات للطلبات الكبيرة.

ويتوزع الأسطول الحالي للخطوط الجوية التركية بالتساوي بين إيرباص وبوينغ الأميركية، إلا أن الطلب الجديد يعزز بشكل كبير موقع الصانع الأوروبي.

وقال الرئيس التنفيذي لإيرباص كريتسان شيرر إن “طلب شراء الجيل الأحدث من الطائرات هو مؤشر إلى الرؤية الجريئة للخطوط الجوية التركية”.

وتسير الشركة التركية رحلات إلى أكثر من 120 وجهة عالمية، إنطلاقا من المطار الدولي الجديد في مدينة اسطنبول.

وأوضحت أن الصفقة الجديدة تشمل طلبات منفصلة من شركة “رولز رويس” البريطانية لتوفير محركات وقطع غيار للطائرات من طراز “ايه 350”.