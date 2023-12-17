نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركات شحن عملاقة تعلن تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 ديسمبر 2023 01:16 صباحاً - وكالات – أعلنت شركة الشحن الدنماركية إيه.بي مولر ميرسك إنها ستوقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، لتسلك مسارا أطول حول إفريقيا.

جاء ذلك في أعقاب حادث تعرضت إليه سفينة ميرسك جبل طارق، الخميس، والهجوم الآخر على سفينة حاويات.

وعليه أصدرت الشركة تعليمات لجميع سفنها في المنطقة المتجهة للمرور عبر مضيق باب المندب بإيقاف رحلتها حتى إشعار آخر.

وفي السياق نفسه، أعلنت إحدى شركات الشحن الألمانية، ظهر الجمعة، عن أنها تدرس إيقاف الإبحار بصورة مؤقتة في البحر الأحمر، على خلفية التوترات التي تشهدها المنطقة، قبل أن تعلن بعدها بساعات عن إيقاف رحلاتها حتى 18 ديسمبر.

وقال متحدث باسم شركة الشحن الألمانية Hapag-Lloyd -التي تسيطر على حوالي 7% من أسطول سفن الحاويات العالمي- إنها تدرس ما إذا كانت ستوقف الإبحار عبر البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن تعرض إحدى سفنها لهجوم بالقرب من اليمن.

وأعلن بعد ذلك عن قرار الشركة الذي اتخذته عقب تعرض أحد سفنها لهجوم بالقرب من اليمن، والمرتبط بالتوقف عن الرحلات هناك حتى 18 ديسمبر الجاري.

كما أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية، السبت، عن وقف عبور جميع شحنات الحاويات من البحر الأحمر.

وCMA CGM هي شركة فرنسية لنقل الحاويات والشحن. وتعد مجموعة شحن رائدة على مستوى العالم، تستخدم 200 طريق شحن بين 420 منفذًا في 150 دولة مختلفة، وتحتل المرتبة الرابعة خلف خط ميرسك وشركة النقل البحري من البحر الأبيض المتوسط و كوسكو.

وقالت المجموعة ومقرها مرسيليا في بيان “الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد”.

وأضافت: “لذلك قررنا إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات التابعة للمجموعة في المنطقة التي من المقرر أن تمر من البحر الأحمر بالوصول إلى مناطق آمنة وإيقاف رحلاتها في مياه آمنة فورا حتى إشعار آخر”.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التهديدات التي تواجهها السفن في تلك المنطقة الاستراتيجية، جراء الهجمات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في السابع من شهر أكتوبر.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، إن عبور السفن التجارية في البحر الأحمر أصبح الآن أكثر خطورة بسبب الهجمات.