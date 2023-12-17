إيلون ماسك: من المهم خفض انبعاثات الكربون دون شيطنة النفط…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 ديسمبر 2023 09:14 صباحاً - – قال مؤسس شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، يوم السبت، إن من المهم خفض انبعاثات الكربون للحفاظ على الكوكب، لكن ينبغي عدم شيطنة النفط والغاز الطبيعي على المدى المتوسط.

واتفق ممثلون من 200 دولة تقريبا الأسبوع الماضي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) على بدء خفض الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، ما يشير إلى بداية النهاية لعصر النفط.

وذكر ماسك “إنذار تغير المناخ مبالغ فيه على المدى القصير”، مضيفا أن التحرك البيئي ربما يكون قد تمادى وتسبب في أن يفقد الناس الثقة بالمستقبل.

وقال الملياردير الأمريكي إنه يعد نفسه ناشطا بيئيا. وتابع أن من المهم على المدى الطويل أن تقلص الصناعات كميات كربون التي تقدر بمليارات الأطنان والتي تحصل عليها من الأرض وتطلقها في الغلاف الجوي من خلال حرق الوقود الأحفوري.

وأردف “ينبغي لنا عدم شيطنة النفط والغاز على المدى المتوسط”، وذلك خلال حديثه في روما في تجمع للحزب اليميني الذي تنتمي إليه رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.