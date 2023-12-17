نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة إم إس سي للشحن تعلق رحلاتها عبر البحر الأحمر بعد تعرضها… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 ديسمبر 2023 11:09 صباحاً - – قالت شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (إم.إس.سي) ومقرها سويسرا في بيان يوم السبت إنها ستتوقف عن استخدام قناة السويس بعد هجوم على إحدى سفنها.

وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران في الأسابيع القليلة الماضية سفنا في البحر الأحمر، وهو طريق مهم يسمح بمرور التجارة بين الشرق والغرب، ولا سيما النفط، عبر قناة السويس لتجنب إهدار مزيد من الوقت وتكاليف الإبحار حول إفريقيا.

وأعلنت جماعة الحوثي تعرض السفينة إم.إس.سي بالاتيوم 3، التي ترفع العلم الليبيري، لهجوم يوم الجمعة بطائرة مسيرة في مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وقالت إم.إس.سي، وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن السفينة تعرضت لبعض الأضرار الناجمة عن حريق وخرجت من الخدمة.

وقال الجيش الأمريكي إن صاروخا استهدف سفينة أخرى ترفع العلم الليبيري، وهي الجسرة، مما أدى أيضا إلى نشوب حريق.

وكثف الحوثيون هجماتهم على السفن في الأسابيع الماضية وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، واستهدفوا مدينة إيلات على البحر الأحمر يوم السبت، دعما لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تخوض حربا مع إسرائيل في قطاع غزة.

وتعهد الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم اليمن، بمواصلة هجماتهم حتى توقف إسرائيل هجومها في غزة، لكنهم قالوا يوم الجمعة إنهم لا يستهدفون سوى السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

لكن شركة مارين ترافيك لتتبع السفن نشرت بيانات أظهرت أن السفينتين بالاتيوم 3 وألانيا، التابعة أيضا لإم.إس.سي وتعرضت هي الأخرى لتهديد، كانتا متجهتين إلى مدينة جدة السعودية.

باب المندب هو أحد أهم الطرق في العالم لشحن السلع الأولية بحرا، وخاصة النفط الخام والوقود من الخليج إلى البحر المتوسط ​​عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد القريب، بالإضافة إلى السلع المتجهة شرقا إلى آسيا، ومنها النفط الروسي.

وقالت بريطانيا يوم السبت إن إحدى سفنها الحربية أسقطت طائرة مسيرة يشتبه أنها هجومية كانت تستهدف سفنا تجارية في المنطقة.

وردا على تزايد الهجمات، أعلنت شركة إيه.بي مولر-ميرسك الدنمركية يوم الجمعة وقف جميع شحنات الحاويات عبر باب المندب حتى إشعار آخر، وقالت شركة الشحن الألمانية هاباج لويد إنها قد تفعل الشيء نفسه، وذلك بعد ساعات من ورود أنباء عن تعرض إحدى سفنها، الجسرة، لهجوم بالقرب من اليمن.

كما أعلنت قالت مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه سي.جي.إم) يوم السبت وقف عبور جميع شحنات الحاويات من البحر الأحمر.

وقالت “قررنا إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات التابعة لمجموعة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) في المنطقة التي من المقرر أن تمر من البحر الأحمر بالوصول إلى مناطق آمنة وإيقاف رحلاتها في مياه آمنة فورا حتى إشعار آخر”.

وذكرت إم.إس.سي أنها ستعيد توجيه بعض السفن حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي لأفريقيا، مما يضيف أياما إلى وقت إبحار السفن التي كان مقررا عبورها من قناة السويس.