نعرض لكم الان تفاصيل خبر وصفي أمين: الاستثمار في الذهب تضاعف 3 مرات العام الجاري من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 ديسمبر 2023 05:13 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شركة كريستال للمعادن الثمينة، إن نسبة الارتفاع في أسعار الذهب سنويًا تتراوح بين 20 – 40%، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، مضيفًا أن الاستثمار في المعدن الأصفر تضاعف 3 مرات خلال عام 2023، مقابل العام الماضي، مؤكدًا أنه ملاذ آمن للمدخرات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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