 رئيس قناة السويس: 55 سفينة تمت إعادة توجيهها عبر رأس الرجاء…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 ديسمبر 2023 05:13 مساءً - – قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأحد، إن الهيئة تراقب عن كثب التوتر الحالي في البحر الأحمر.

وقال ربيع في بيان إن الهيئة تتابع عن كثب تداعيات هذا التوتر على حركة المرور في القناة، مضيفا أن حركة الملاحة البحرية في القناة تسير بشكل طبيعي.

وأضاف البيان أنه منذ 19 نوفمبر، غيرت 55 سفينة مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، بينما عبرت 2128 سفينة القناة في نفس الفترة.

جدير بالذكر، أن اثنتان من شركات الشحن الكبرى إحداهما شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (إم.إس.سي)، وهي الأكبر في العالم لشحن الحاويات أمس السبت، إنهما ستتوقفان عن استخدام قناة السويس بعدما كثفت جماعة الحوثي اليمنية هجماتهما على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وتهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التي تبحر في طريق يسمح بمرور التجارة بين الشرق والغرب، ولا سيما النفط، عبر قناة السويس لتجنب إهدار مزيد من الوقت وتكاليف الإبحار حول أفريقيا، وذلك ردا على الحرب الجارية في قطاع غزة.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب.