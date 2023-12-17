نعرض لكم الان تفاصيل خبر أيبكس فارما تعتزم استثمار 4 مليارات جنيه في مصنعي أدوية بمصر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 ديسمبر 2023 05:13 مساءً - العربية نت _ قال رئيس مجلس إدارة شركة أيبكس فارما مجدي علبة، إن شركته تعتزم استثمار نحو 4 مليارات جنيه (486 مليون ريال) في مصنعي أدوية بالسعودية ومصر خلال عام 2024.

وأضاف علبة لـ “العربية Business” أن الاستثمارات الجديدة وجّهت لتنفيذ المرحلة الأولى من مصنعها الجديد في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمملكة، والتي بلغت استثماراتها 300 مليون ريال (2.5 مليار جنيه).

إنشاء مصنع جديد في مصر باستثمارات تتجاوز مليار جنيه في المرحلة الأولى

وأشار علبة إلى أن الاستثمارات تتضمن إنشاء مصنع جديد في مصر باستثمارات تتجاوز مليار جنيه في المرحلة الأولى، وتصل إلى ما يتراوح بين ملياري جنيه و3 مليارات جنيه خلال 3 سنوات.

أوضح رئيس “أيبكس فارما” أن شركته تستهدف افتتاح مصنعها الجديد في المملكة، منتصف عام 2024.

افتتاح المصنع الجديد في المملكة منتصف عام 2024

“ننتظر الحصول على رخصة من هيئة الغذاء والدواء السعودية لتحديد الموعد النهائي لتشغيل المصنع الذي تعطّل افتتاحه مدة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا، بجانب صعوبة تدبير التمويل من مصر خاصة أن الشركة اعتمدت على تمويل تلك الاستثمارات بالكامل من مصر”، وفقاً لـ”علبة”.

وأضاف: “هيئة الغذاء والدواء السعودية قامت بزيارة المصنع الجديد خلال الفترة الماضية وانتهت من إجراءات التفتيش عليه.. وحالياً ننتظر صدور الترخيص”.

وفي 2018، وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ممثلة في الوادي الصناعي، عقداً مع شركة أيبكس فارما للمستحضرات الصيدلانية والدوائية، لتنفيذ مصنع أدوية على مساحة 50 ألف متر مربع تقريبا.

وقدّر رئيس أيبكس فارما، مساحة المرحلة الأولى للمصنع بنحو 15 ألف متر مربع، وقال إن المصنع يستهدف في المرحلة الأولى إنتاج أشكال دوائية متنوعة تشمل (الأقراص والكبسولات والبودرة) لعلاج أمراض أساسية مثل السكر والقلب والأمراض النفسية والعصبية.

المصنع الجديد بشراكة مصرية سعودية

“هذا المصنع يعتبر أول مصنع دواء مصري تم الإنتهاء منه خارج الحدود المصرية.. نستهدف من خلاله استعادة سمعة الدواء المصري عالي الجودة والتصدير لدول الخليج العربي خاصة الكويت والإمارات وعمان وقطر والعراق”، وفقاً لعلبة.

ينفذ المصنع الجديد بشراكة مصرية سعودية، إذ تمتلك شركة أيبكس فارما مصر 80%، مقابل 20% لرجل الأعمال السعودي سالم بن عبدالرحيم باوزير، بحسب “علبة”.

وأوضح علبة أن مصنع السعودية سيعتمد في البداية على مصنع أيبكس فارما مصر في إحدى مراحل الإنتاج، على أن تتم باقي المراحل في المصنع الجديد، بحيث يكون المنتج النهائي دواءً سعودياً.

خطط للتوسع في مصر

قال رئيس أيبكس فارما، إن شركته تخطط لإنشاء مصنع جديد في مصر بالتزامن مع خطتها التوسعية في السعودية.

وقدّر مجدي علبة حجم الاستثمارات الإجمالية للمصنع الجديد المقرر تنفيذه على مساحة 10 آلاف متر مربع، بما يتراوح بين ملياري و3 مليارات جنيه، توزّع على 3 سنوات.

وأشار إلى رغبة شركته في استمرار التوسع في قطاع الدواء المصري رغم الصعوبات التي يشهدها القطاع، خاصة في ظل صعوبة توفير المواد الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج.