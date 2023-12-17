نعرض لكم الان تفاصيل خبر نادي نجيب: الأداء الصعودي للذهب مستمر بدعم من الدولار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 ديسمبر 2023 07:12 مساءً - شاهندة إبراهيم _ توقع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، أن تواصل أسعار المعدن الأصفر الارتفاع خلال عام 2024، بفعل الأوضاع الاقتصادية وصعود الدولار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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