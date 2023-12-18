نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. الذهب على موعد مع انتعاشة جديدة في 2024 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 09:14 صباحاً - شاهندة إبراهيم وأحمد عبد الرحمن ومحمد أحمد _ أجمع عدد من رؤساء الشركات العاملة في مجال تجارة الذهب على أن أسعار المعدن النفيس مرشحة لمزيد من الارتفاعات في السوق المصرية خلال عام 2024، بدعم أساسي من تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار واقتراب انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية عالميا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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