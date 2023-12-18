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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ليبيا: السيطرة على حريق نشب في خطوط لنقل النفط دون أضرار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 10:12 صباحاً - – قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد إن فرق الإطفاء سيطرت على حريق اندلع في خطوط نقل النفط التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية.
وذكرت المؤسسة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس أن الحريق اندلع خلال أعمال صيانة في خطوط النقل بين حقل أمال النفطي وميناء رأس لانوف.
وأضافت أن الحريق لم يسفر عن أضرار أو إصابات، و”من المتوقع استئناف عمليات الصيانة في الساعات القليلة القادمة”.
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