نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يكلف المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من أعمال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 01:16 مساءً - دوت الخليج – تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في اجتماع مساء اليوم، الموقف التنفيذي لمشروع حماية شواطئ مدينة الإسكندرية وتوسعة الكورنيش.

واستهل رئيس مجلس الوزراء المصري الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك اهتماما بأعمال حماية شواطىء الاسكندرية وتوسعة الكورنيش، وهناك إجراءات عاجلة لحماية الكورنيش، مؤكدا فى الوقت نفسه أن استعادة شواطئ المدينة تحظى بأولوية قصوى.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عدة نقاط تتعلق بمشروع توسعة الكورنيش بمدينة الإسكندرية وأعمال حماية الشواطئ، والتي عرضتها الجهات المعنية، سواء من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أو الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أو جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التابع للجهاز المركزي للتعمير، وشركة المقاولون العرب، والمركز الھندسي للخدمة العامة بكلیة الھندسة بجامعة الإسكندرية.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى استعراض القرارات والاجراءات الخاصة بتطوير وتوسعة كورنيش الإسكندرية، وبخاصة الأعمال التي تنفذها الهيئة العامة المصرية لحماية الشواطئ وشركة المقاولون العرب كأولوية عاجلة، وكذلك عرض الموقف التنفيذي لأعمال الحماية العاجلة بالمشروع.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض أيضًا الموقف التنفيذي لتوسعة طريق الجيش (الكورنيش) من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) بمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تناول الاجتماع تأثير التغيرات المناخية على السواحل المصرية بشكل عام ومنها شواطئ الإسكندرية، وفي هذا الصدد جرى استعراض أنواع الحماية البحرية المتمثلة في حواجز الأمواج والتي تكون موازية لخط الشاطئ وداخل البحر وهي إما ظاهرة أو غاطسة، وكذا الألسنة البحرية وهي امتداد من الأحجار والكتل الخرسانية داخل البحر وتستخدم للتقليل من نحر الشاطئ وتخليق مساحة شاطئية جديدة، بالإضافة إلى الحائط البحري، فضلا عن “التكسيات”.

وأشار الاجتماع إلى الحلول الأنسب لحماية الشواطئ، وكذلك أسلوب استخدام الذكاء الاصطناعي في حل مشكلة ارتفاع منسوب البحر.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ مشروع حماية شواطئ الإسكندرية، لما له من أهمية قصوى في تقليل الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، مع ضمان استدامة الأعمال التي يجري تنفيذها.

وفي هذا الصدد كلف الدكتور مصطفى مدبولي شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من الأعمال المكلفة بها.