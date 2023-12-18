بي.بي البريطانية تعلق عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - – قالت شركة بريتش بتروليوم (بي.بي) البريطانية اليوم الاثنين إنها تعلق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا بعد الهجمات التي شنتها قوات جماعة الحوثي التي تسيطر على معظم اليمن مطلع الأسبوع.

وأضافت الشركة في بيان “سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية لشركة بريتش بتروليوم.

وتابعت بي.بي قائلة “في ضوء تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر قررت بريتش بتروليوم تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتا”.