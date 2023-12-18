نعرض لكم الان تفاصيل خبر هجمات البحر الأحمر تشعل أسهم شركات الشحن البحري عالميا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 08:13 مساءً - العربية نت _ ارتفعت أسهم شركات النقل البحري في أنحاء العالم، اليوم الاثنين، إذ من المتوقع أن يؤدي تعطيل طرق البحر الأحمر بسبب هجمات المتشددين إلى ارتفاع الأسعار التي تفرضها شركات الشحن مقابل نقل البضائع في حاويات المحيط.

وقفز سهم “ميرسك“، أكبر مجموعة شحن في العالم، بما يصل إلى 4.7% في كوبنهاجن، في حين ارتفع سهم “هاباج-لويد” الألمانية 5.5% وتداولت شركة زيم المتكاملة لخدمات الشحن المحدودة المدرجة في الولايات المتحدة على ارتفاع 8% في بورصة نيويورك.

وواصلت الأسهم ارتفاعاتها منذ يوم الجمعة عندما أعلنت شركتا ميرسك وهاباغ أنهما ستوقفان الرحلات في المنطقة.

يمر حوالي 30% من تجارة الحاويات العالمية عبر قناة السويس – التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط – وفقاً لمحللي “UBS Group AG”.

ونظراً لأنه يتم التفاوض على الكثير من عقود الشحن بين ديسمبر ومارس، فقد تكون الشركات قادرة على تأمين أسعار أعلى من المتوقع إذا استمر الاضطراب، حسبما كتب المحللون، بما في ذلك كريستيان نيديلكو، في مذكرة.

وارتفعت أسهم شركات الشحن أيضاً في آسيا، مع ارتفاع مؤشر شركات الشحن اليابانية بما يصل إلى 5.8%. وارتفعت أسهم شركة كوريا لاين الكورية الجنوبية وشركة نينغبو أوشن للشحن الصينية بما يصل إلى 10%.

إن إرسال السفن بين آسيا وأوروبا حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا بدلاً من عبور السويس من شأنه أن يطيل زمن الرحلة بما يصل إلى أسبوعين، وفقاً لمحللي سيتي جروب.

إذا تم تغيير مسار جميع التجارة المتجهة إلى قناة السويس فسيكون هناك انخفاض فعال في إمدادات الحاويات بنسبة 6% على أساس سنوي، حسبما كتب المحللون، بما في ذلك كاسيديت تشوناوات، في مذكرة.

وارتفعت أيضاً أسهم الشركات التي تنقل الوقود عن طريق البحر يوم الاثنين، بما في ذلك شركة بي بي التي أعلنت أنها ستوقف عبور البحر الأحمر مؤقتاً. وقفز سهم شركة ناقلات النفط Frontline Plc بما يصل إلى 11% في أوسلو.

وقد وفرت المكاسب الأخيرة لأسهم الشحن بعض الراحة للمستثمرين بعد عام من الأداء الضعيف للقطاع. انخفضت أسعار الشحن بعد الوباء مع تلاشي الزيادة في الطلب على السلع المادية وتخفيف عقبات العرض المرتبطة بفيروس كورونا.

كما أضرت القفزة في أسعار الفائدة العالمية بالقطاع، وأعلنت شركة ميرسك الشهر الماضي عن تخفيض آلاف الوظائف.

يتوخى المحللون في شركة Barclays Plc الحذر بشأن الفوائد التي تعود على الشركات من اضطراب البحر الأحمر، قائلين إنهم لا يتوقعون توقف المرور عبر قناة السويس تماماً، كما حدث عندما ظلت سفينة إيفرجرين عالقة هناك لمدة أسبوع في عام 2021.

وكتبت أليكسيا دوجاني وزملاؤها في مذكرة: “لا نتوقع أن تؤدي إعادة توجيه السفن المحتملة عبر جنوب إفريقيا إلى استيعاب فائض العرض الذي تتعرض له الصناعة حالياً بشكل ملموس،” نحن نعتبر رد فعل السوق متفائلاً بشكل مفرط.