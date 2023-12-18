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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يتوقع تأثيرا محدودا للمخاطر المرتبطة بقناة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 08:13 مساءً - – توقع بنك جولدمان ساكس، في مذكرة يوم الاثنين، أن يكون تأثير عرقلة المرور عبر قناة السويس محدودا على أسواق الغاز الطبيعي المسال لأنه لن يقلل بشكل كبير من المعروض العالمي.
وأضاف البنك “نشير إلى أنه لم يتم الإبلاغ على حد علمنا عن أي انقطاع في تدفق الغاز الطبيعي المسال المرتبط بقناة السويس في هذه المرحلة”.
وأثرت الهجمات المتزايدة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن في البحر الأحمر على التجارة البحرية بعد أن قررت شركات شحن عالمية رائدة تغيير مسار شحناتها إلى رأس الرجاء الصالح لتجنب المرور عبر قناة السويس التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر.
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