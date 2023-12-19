مصلحة الدمغة والموازين تتيح قرضا بمبلغ مليون جنيه بفائدة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 12:14 مساءً - دوت الخليج – أعلنت مصلحة دمع المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التقدم لأصحاب الورش المتوسطة والصغيرة العاملة في مجالي تصنيع المشغولات الذهبية والفضية التي ترغب في الحصول على قرض بمبلغ مليون جنيه (قابلة للزيادة) بفائدة متناقصة 5%.

وأشارت المصلحة، في بيان، إلى إتاحة التقدم للحصول على القرض اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 18 ديسمبر حتى 18 يناير 2024، موضحة أن هذه الخطوة تأتي طبقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعي المصري، بتاريخ 17 ديسمبر الجاري.

ونوّهت بأنها ستعقد مؤتمرا يوم الأربعاء المقبل بالمقر الرئيسي للمصلحة في مدينة العبور؛ لعرض مميزات القرض والرد على أي تساؤلات وتلقّي طلبات الحصول على القرض.