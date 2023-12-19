مال وأعمال

السيسي يؤكد موقف مصر الثابت دعما للقضية الفلسطينية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يؤكد موقف مصر الثابت دعما للقضية الفلسطينية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 12:14 مساءً - دوت الخليج – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية، وحرص مصر على بذل كل الجهد الممكن لحماية الأشقاء في فلسطين والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، الذي تقدم بالتهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بولاية جديدة، وتجديد ثقة جموع الشعب المصري فيه.

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وتمنى عباس للرئيس خالص النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة مصر والأمة العربية، ومشيدًا بالدعم المصري الدائم للشعب الفلسطيني.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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