السيسي يؤكد موقف مصر الثابت دعما للقضية الفلسطينية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 12:14 مساءً - دوت الخليج – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية، وحرص مصر على بذل كل الجهد الممكن لحماية الأشقاء في فلسطين والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، الذي تقدم بالتهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بولاية جديدة، وتجديد ثقة جموع الشعب المصري فيه.

وتمنى عباس للرئيس خالص النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة مصر والأمة العربية، ومشيدًا بالدعم المصري الدائم للشعب الفلسطيني.