هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء القمح

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 01:12 مساءً - – طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ممارسة دولية لشراء القمح.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الثلاثاء. ويجب على الموردين تقديم عروض للدفع بخطابات ضمان مدتها 270 يوما وخطابات مدتها 180 يوما وستقوم الهيئة بالاختيار بينهما.

ويجب أيضا تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة للشحن في الفترة من أول فبراير حتى 14 من الشهر نفسه و/أو 15 إلى 29 فبراير.