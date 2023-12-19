مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء القمح

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء القمح من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 01:12 مساءً - – طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ممارسة دولية لشراء القمح.

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والموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الثلاثاء. ويجب على الموردين تقديم عروض للدفع بخطابات ضمان مدتها 270 يوما وخطابات مدتها 180 يوما وستقوم الهيئة بالاختيار بينهما.

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ويجب أيضا تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة للشحن في الفترة من أول فبراير حتى 14 من الشهر نفسه و/أو 15 إلى 29 فبراير.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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