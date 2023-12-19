النفط يرتفع 2% تقريبا مع تغيير الناقلات مسارها بعد هجمات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 01:12 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط نحو 2% تقريبا يوم الاثنين وسط قلق المستثمرين من تعطل التجارة البحرية وزيادة تكاليف الإمدادات بعد هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن في البحر الأحمر.

وتعرضت سفينة مملوكة للنرويج لهجوم في البحر الأحمر يوم‭ ‬الاثنين، وقالت شركة النفط الكبرى بي.بي إنها أوقفت مؤقتا كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر. وأعلنت شركات شحن أخرى في مطلع هذا الأسبوع أنها ستتجنب هذا المسار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار أو 1.8% عند التسوية إلى 77.95 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 1.5% إلى 72.47 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان نحو 3 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وقال فؤاد رزاق زادة محلل شؤون السوق لدى ستون إكس “يجب الآن أخذ زيادة تكاليف المعروض في الاعتبار مع توقف عدد متزايد من ناقلات النفط عن المرور عبر مضيق (باب المندب) إلى البحر الأحمر”.

وتمر نحو 15% من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.

ووسعت سوق التأمين البحري في لندن مساحة المنطقة التي تعدها عالية المخاطر في البحر الأحمر يوم الاثنين لترتفع أقساط التأمين التي تدفعها السفن.