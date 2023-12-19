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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك تعيد توجيه السفن حول أفريقيا من البحر الأحمر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 02:13 مساءً - – قالت شركة ميرسك الدنماركية اليوم الثلاثاء، إن سفنها التي توقفت في السابق وكان من المقرر أن تبحر عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن سيتم تغيير مسارها لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح بسبب هجمات على السفن في المنطقة.
وذكرت الشركة في بيان أنها أوقفت حتى يوم الاثنين نحو 20 سفينة، نصفها ينتظر شرقي خليج عدن والبقية تنتظر جنوبي قناة السويس في البحر الأحمر أو إلى الشمال منها في البحر المتوسط.
وتم استهداف سفينة حاويات لميرسك بصاروخ يوم الخميس لكنه لم يصبها بينما كانت في طريقها من صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة جدة السعودية.
وقالت مجموعة الشحن إن رحلات السفن المستقبلية المقرر لها عبور المنطقة سيتم تقييمها كل على حدة لتحديد ما إذا كانت التعديلات ضرورية.
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