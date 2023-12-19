مال وأعمال

قناة السويس والنقل تبحثان إقامة شراكة مع البحري السعودية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قناة السويس والنقل تبحثان إقامة شراكة مع البحري السعودية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 06:18 مساءً - بحث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، سبل عقد شراكة تجمع وزارة النقل وهيئة قناة السويس والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

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جاء ذلك على هامش اجتماعهما بوفد رفيع المستوي من شركة بحري السعودية برئاسة هشام الخالدي ممثل رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور اللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون_ شيبينج إيجينسي، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بمبني الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

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تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجالات النقل البحري المختلفة و أبرزها بحث عقد شراكة تجمع إحدى شركات وزارة النقل المصرية العاملة في مجال النقل البحري(شركة القاهرة للعبارات ) وهيئة قناة السويس، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

وتسعى الشراكة إلى تبادل الخبرات وفتح آفاقا جديدة للتعاون المصري السعودي لتقديم حزمة من الخدمات اللوجيستية المتكاملة لخدمة البلدين وتحقيق المصالح المشتركة، ومناقشة إمكانية التعاون في مجال بناء وتخريد السفن مستقبلا بالتعاون مع الشركات والترسانات الوطنية التابعة لوزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس.

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من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن مصر تمضي قدما نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث أسطولها البحري ببناء سفن جديدة ترفع العلم المصري وتخدم حركة الصادرات والواردات المصرية بما يضمن تأمين سلاسل الإمداد لبضائع الصب الجاف المصرية.

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وأعرب وزير النقل عن تطلعه لما يتيحه التعاون مع شركة البحري السعودية من تقديم فرص واعدة لتقديم خدمات النقل البحري والخدمات اللوجيستية المتكاملة بما يتيح الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للموانئ المصرية وما تمتلكه مصر من إمكانيات فنية وبشرية كما أكد وزير النقل على ان هناك فرصا استثمارية واعدة في مجال النقل البحري في مصر في كافة الموانىء والمحطات البحرية المصرية.

فيما أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على مد جسور التعاون مع شركاء النجاح من الأشقاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما يتيحه التعاون من فرص واعدة لاستثمار التقارب والروابط التاريخية المشتركة لتحقيق نجاحات مشتركة.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تسعى لتنويع مصادر الدخل من خلال استحداث أنشطة جديدة و التوسع في عقد شراكات تتيح تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتطورة وتحقيق التكامل وتلبية المتطلبات السوقية والاحتياجات التنموية.

فيما أعرب هشام الخالدي ممثل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري عن تطلعه للتعاون مع وزارة النقل المصرية وهيئة قناة السويس في العديد من المشروعات البحرية واللوجيستية التي تخدم الأهداف التنموية للبلدين وتعزز التقارب الثنائي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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