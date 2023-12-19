ولينيوس فيلهلمسن تعلق جميع رحلاتها في البحر الأحمر حتى إشعار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 06:18 مساءً - وكالات _ أعلنت مجموعة ولينيوس فيلهلمسن البحرية تعليق جميع الرحلات في البحر الأحمر حتى إشعار آخر، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

من جهة أخرى، قالت شركة ميرسك الدنماركية اليوم الثلاثاء، إن سفنها التي توقفت في السابق وكان من المقرر أن تبحر عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن سيتم تغيير مسارها لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح بسبب هجمات على السفن في المنطقة.

وذكرت الشركة في بيان أنها أوقفت حتى يوم الاثنين نحو 20 سفينة، نصفها ينتظر شرقي خليج عدن والبقية تنتظر جنوبي قناة السويس في البحر الأحمر أو إلى الشمال منها في البحر المتوسط.

وتم استهداف سفينة حاويات لميرسك بصاروخ يوم الخميس لكنه لم يصبها بينما كانت في طريقها من صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة جدة السعودية.

وندد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال اجتماع وزارى حول الشحن بالبحر الأحمر بهجمات الحوثيين على السفن التجارية.

وقال “أوستن”، يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين على سفن الشحن وندعو الدول إلى إدانة ذلك علنا، مشيرا إلى وجود طرق كثيرة لمساهمة الدول في العملية الجديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.