الذهب يواصل القفز لمستويات تاريخية وعيار 21 يسجل 2920 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 07:16 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، على الرغم من تراجع الدولار، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي الأمريكية يوم الجمعة المقبل، وتتزايد التوقعات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2920 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو دولار لتسجل مستوى 2025 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3337 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2503 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1947 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23360 جنيهًا.

وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الربع الأول من العام المقبل، لا سيما مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، منوهًا بأن عجز الموازنة قد يدفع الحكومة إلى عدم طرح شهادات بفائدة أعلى، مما يوجه جزءً كبيرًا من السيولة التي تتجاوز 500 مليار جنيه إلى الذهب.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2880 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2895 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 6 دولارات حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2020 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2026 دولارًا.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية بنحو 95 جنيهًا وبنسبة 3.4 %، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 2785 جنيهًا، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2880 جنيهًا.

في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 15 دولارًا وبنسبة 0.7 %، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2005 دولارات، وتراجعت لمستوى 1976 دولارًا، ثم ارتفعت إلى مستوى 2047 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2020 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5% ، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.