في مؤتمر دوت الخليج الخامس.. المهندس هاني برزي: تعميق القيمة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 01:16 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن هناك ضرورة لإعداد استراتيجية لكل صناعة على حده، لتذليل جميع المعوقات ووضع حلول فعالة.

وأضاف برزي، على هامش الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الخامس لجريدة دوت الخليج والذي يعقد اليوم بعنوان استثمار الطاقات الكامنة، أن القطاع الصناعي يعاني من التداخل والتضارب بين القرارات الحكومية مما يعرقل التصدير، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لتنظيم العمليات التصديرية لفاكهة الفراولة التي تعتبر من أبرز صادرات القطاع الغذائي في مصر، وسط الممارسات والمضاربات الضارة من قبل صغار المزارعين والمصدرين .

وأكد برزي، على أن فروق سعر العملة تحول دون دخول الاستثمارات الأجنبية في الوقت الراهن، منوها بضرورة العمل على تعميق القيمة المضافة والتي ستتحقق من خلال دمج التكنولوجيا في التصنيع وتأهيل العمالة الفنية، لعدم جدوى التوطين في حالة عدم وجود ميزة تنافسية، مضيفا: أوروبا تستورد 90% من مدخلات إنتاجها وعلى الرغم من ذلك لا تعاني من عجز في الميزان التجاري.

وقال هاني برزي إن مصر تمتلك فرص نمو عظيمة في قطاعي الصناعة والسياحة، ويتعين توفير مناخ استثماري جاذب واستقرار سياسي ونقدي وتشريعي، نظرا لأن الاستثمار الصناعي طويل الأجل، مشيرا إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ينتظرها فرص كبيرة.