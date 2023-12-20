في مؤتمر دوت الخليج الخامس.. وزير المالية: الرهان على قدرات القطاع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 01:16 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن كل الدول النامية تعاني من أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، بجانب التوترات الجيوسياسية، فيما أكد على أن الحكومات تراهن على دور القطاع الخاص من خلال تحفيزه في العمليات الإنتاجية والتصدير.

وأشار معيط على هامش المؤتمر السنوي الخامس لجريدة دوت الخليج والذي يعقد اليوم بعنوان استثمار الطاقات الكامنة، إلى أن اليوم سيشهد إنطلاق مراسم الصفقات المهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات، لتعظيم مساهمة القطاع الخاص وتخفيض التمويل على الخزانة العامة للدولة.

كما لفت معيط، إلى أنه يجرى الإعداد لعدد من المشروعات في الوقت الراهن، ومن بينها: مشروعات خاصة بقطاع الكهرباء ومحطات لتحلية المياه والأرصفة البحرية وقطاع التعليم، فيما أشار إلى أن تحويل المشروعات للاقتصاد الأخضر مما يخفض تكاليف التمويل.