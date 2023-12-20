في مؤتمر دوت الخليج الخامس.. المهندس هاني برزي: الصادرات الغذائية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 02:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع الغذائي حققت نمو بنسبة 14% خلال الفترة الماضية، بدعم من إحلال الواردات.

ورجح برزي، على هامش الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي الخامس لجريدة دوت الخليج والذي يعقد اليوم بعنوان استثمار الطاقات الكامنة، أن تحقق صادرات القطاع الغذائي مبيعات بقيمة5.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأكد برزي على ضرورة قيام الدولة بالدور التحفيزي للصناعات، لأنه هو الدور المنوط بها.