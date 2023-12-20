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نعرض لكم الان تفاصيل خبر في مؤتمر دوت الخليج الخامس.. حسين الشربيني: وضع استراتيجية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 02:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ أكد حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، إن الثروة البشرية تعد أحد أهم الطاقات الكامنة في مصر.
وأضاف الشربيني خلال فاعليات الجلسة الأولي من المؤتمر السنوي الخامس لجريدة دوت الخليج، الذي يعقد تحت عنوان “استثمار الطاقات الكامنة”، أن تعداد سكان مصر بلغ 113 مليون نسمة، بنسبة 50% ذكور و50% إناث، وبمعدل نمو سنوي 1.7% بعدد 2 مليون مولود جديد وفق الاحصائيات الرسمية.
وأكد العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، على ضرورة وضع استراتيجية لكيفية استغلال الشباب في السوق المحلي، وتصديره للخارج.
وأشار حسين الشربيني أن وضع استراتيجية لكيفية استغلال طاقات الشباب يعد التحدي الأكبر أمام الدولة خلال الوقت الحالي.
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