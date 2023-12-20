في مؤتمر دوت الخليج الخامس.. نجيب ساويرس: التدخل في تسعير المحاصيل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 03:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن التدخل في تسعير المحاصيل الزراعية أو تحديد نوع المحصول أمر غير متواجد في العالم بأكمله.

وأضاف ساويرس، خلال مقابلة صحفية خلال مؤتمر دوت الخليج السنوي الخامس، أجراها ياسمين منير مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج، ورضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج، اليوم، أنه يجب أن لا يتم التدخل في تسعير او تحديد المحاصيل التي يستوجب زراعتها وترك الحرية للمستثمرين وفق رؤيتهم.

ولفت رجل الأعمال المصري، إلى مهاجمة المستثمر الإماراتي المتخصص في زراعة وصناعة السكر مؤخرا، مؤكدا أن هذا أمر خاطئ تماما ولا يجب.