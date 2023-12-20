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نعرض لكم الان تفاصيل خبر في مؤتمر دوت الخليج الخامس.. د. هاني محمود: العقارات والثروة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 03:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ أكد الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أن الثروة العقارية وتصدير العقار غير مستغلة في مصر، فمستويات تصدير العقار صفر في مصر، ويجب استغلال الثروة العقارية خاصة وأن حجم العرض أكبر من الطلب لافتا إلى أن تركيا ودبي من أهم الدول في مجال تصدير العقار.
وأضاف محمود أن مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من المجالات التى بها العديد من الطاقات الكامنة قائلا ” ليس من المعقول أن نمتلك طقس كهذا في مصر ومازلنا نعمل بالكهرباء دون استغلال جيد للطاقة الشمسية والرياح”
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن قطاع الثروة السمكية به طاقات غير مستغلة ومصر حتى الآن تستورد بعض المأكولات البحرية كالسمك والجمبري من الخارج على الرغم من مئات الكيلومترات من السواحل البحرية والبحيرات الموجودة في مصر.
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