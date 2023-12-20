في مؤتمر دوت الخليج الخامس.. نجيب ساويرس: التوترات الجيوسياسية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 04:11 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن الذهب ملاذ آمن تاريخيا، بالمقارنة مع مخاطر العملات سواء الدولار أو اليورو، مضيفا: “توجيه 10 – 20% من المحفظة الاستثمارية للذهب يجني أرباح جيدة”.

وأضاف ساويرس، خلال مقابلة صحفية أجراها كلا من: ياسمين منير مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج، ورضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة دوت الخليج، اليوم، أن التوترات الجيوسياسية تزيد من جاذبية الذهب، مشيرا إلى أن سعر الأوقية يتداول عند 2050 دولارا في الوقت الراهن، فيما يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يصل إلى 2400 دولارا العام المقبل.

وأكد على أن هناك فرص نمو عظيمة في عدد من القطاعات، ومنها: الصناعي والزراعي والخدمي، بجانب التعليم شريطة تخارج الدولة من قطاع التعليم، مضيفا: “المشكلة الأزلية ليست في إتاحة الفرص وإنما في فروق سعر العملة والمنافسة غير العادلة مع الدولة وبطئ برنامج الطروحات”.