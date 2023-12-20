المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. أحمد عبد الحافظ: يجب السعي لجذب…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 05:13 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن القطاع البحري يعد واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في الفترة الراهنة، كما أن قناة السويس موردا رئيسيا لتوفير دخل بالنقد الأجنبي.

وأضاف عبد الحافظ، خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر السنوي الخامس لجريدة دوت الخليج، المنعقد بعنوان”الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري“، ، أن القطاع البحري أصبح جاذب للاستثمار الخارجي منذ 5 سنوات الماضية، موضحاً أن القطاع يعاني من مشاكل تتعلق بالشركات البحرية.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن الدولة المصرية وجهت مؤخرا بضرورة تعاون القطاع الخاص مع الحكومي، فضلاّ عن توفير كوادر محترفة ومتخصصة في تطوير القطاع الملاحي.

ونوه إلى أن القطاع الخاص يجب أن يتخذ خطوات خارج الصندوق لتطوير القطاع الملاحي من خلال توفير الموانئ الجافة.

وأشارأحمد عبد الحافظ أن القطاع يعاني من تكدس البضائع في الموانئ لذا تم توفير عدد من الموانئ الجافة مثل ميناء 6 أكتوبر، موكدا أن الفترة المقبلة سيسعى قادة القطاع لجذب الاستثمارات العربية وخاصة الخليجية لتطوير الموانئ الجافة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن الحكومة طورت القطاع اللوجستي وخاصة قناة السويس والتي تجاوزت إيراداتها 10 مليارات دولار.

ولفت إلى استحواذ الصندوقين السياديين السعودي والإماراتي على حصة بشركة السويس وذلك أثر السماح لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية أن شركة دمياط للحاويات وبورسعيد للحاويات سيتم طرحهما في البورصة، مطالبا بضرورة الاهتمام بشراكات الحكومة مع القطاع الخاص لتطوير القطاع الملاحي بشكل جدي.