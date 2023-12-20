المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. ساويرس: مشروع باستثمارات 150…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 05:13 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إنه يعمل حاليا على مشروع لإحلال التوكتوك الموجود حاليا والذي يمثل مشكلة اجتماعية ضخمة، بأخر يعمل بمحرك كهربائي، بحجم استثمارات يصل إلى 150 مليون دولار.

إقرأ أيضا.. المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. ساويرس: 200 مليون دولار استثمارات في 3 فنادق تحت الإنشاء

وأضاف ساويرس، خلال مقابلته على هامش مؤتمر دوت الخليج السنوي مع ياسمين منير ورضوي إبراهيم مديرتا تحرير جريدة دوت الخليج، أن الحكومة متعاونة معه جدا في ذلك المشروع وتعمل جادة على تذليل كافة العقبات لإتمام المشروع.

في سياق أخر، أوضح ساويرس أن حجم استثمارات شركته في تطوير منطقة الأهرامات بلغ 100 مليون دولار.

وأضاف أن من أهم تلك المشروعات تجديد وإحلال الصوت والضوء والذي سيكون الأهم والأكبر في العالم.