المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. مصطفى فوزي: تمكين القطاع الخاص…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 07:15 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال مصطفى فوزي العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية، إن أبرز المعوقات الحالية التي تقع أمام المستثمرين تتمثل في وضع سعر الصرف، مؤكدا على أهمية تركيز الدولة المصرية على جذب المستثمرين المحليين والأجانب مرة أخرى لإعطاء دفعة للاقتصاد المحلي.

وأضاف العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية، خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر السنوي الخامس لجريدة دوت الخليج، المنعقد بعنوان”الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري“، أنه من الضروري تسريع وتيرة الإنفاق الحكومي الاستثماري لجذب وتحفيز المستثمرين.

وأكد مصطفى فوزي أن المستثمر المصري ذكي وعلى سبيل المثال استثمارات المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال خارج مصر وداخلها، مطالبا بضرورة التسريع في إفساح المجال للقطاع الخاص للتوسع وتحريك النشاط الاقتصادي.

وأوضح العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية، أن من الضروري القضاء على وجود سعري صرف للعملة المحلية لما في ذلك من عامل جذب هام جدا للاستثمارات سواء محلية أو أجنبية.