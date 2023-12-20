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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. عمرو البطريق: مصر تحتاج إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 08:13 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال المهندس عمرو البطريق العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، إن الشركة اقتنصت أرض في غرب أبو رواش بالشراكة مع البنك الأهلي عبر ذراعه الاستثمارية الأهلي كابيتال.
وأضاف البطريق خلال فاعليات الجلسة الثانية من المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج، الذي يعقد تحت عنوان ” استثمار الطاقات الكامنة”، أن البيروقراطية تعد أكبر مشكلة تواجه الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أن تسعير الأراضي الصناعية يتم وفق تكلفة المرافق وهامش للربح، مضيفا أن السماسرة تقوم بشراء الأراضي من الدولة، مع تركها دون ترفيق وإعادة بيعها مرة أخرى، ما يؤدي إلى ارتفاع سعرها بنسبة كبيرة.
وأشار المهندس عمرو البطريق أن الدولة بحاجة للتسويق الجيد للأيدي العاملة واتفاقيات التجارة التي عقدت مع العديد من دول العالم لجذب استثمارات أجنبية جديدة.
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