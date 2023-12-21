المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. المعتز بهاء الدين: العمل…

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 ديسمبر 2023 11:13 صباحاً - فريق دوت الخليج – قال المهندس المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مواد الإعمار القابضة CPC، إن قانون البيئة بمصر يضع معايير عالية للغاية للمطور الصناعي والمصنعين.

وأوضح بهاء الدين، خلال الجلسة الثالثة بالمؤتمر السنوي الخامس لجريدة دوت الخليج، والتي تحمل إسم “تمويل الطاقات الكامنة” اليوم، أن فكرة أن التقدم للحصول على تمويل أخضر يعود إلى رغبة كل مصنِّع.

وأضاف أن هناك حملات تفتيشية تجري بشكل دوري للتأكد من توافق المصانع مع الاشتراطات.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة مواد الإعمار القابضة CPC أن الشركة ملتزمة تماما بمعايير وزارة البيئة وتطبقها بعناية وحرص في ظل كونها اشتراطات إلزامية التنفيذ.