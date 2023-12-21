مال وأعمال

هاباج لويد الألمانية تغير مسار 25 سفينة حتى نهاية العام…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاباج لويد الألمانية تغير مسار 25 سفينة حتى نهاية العام… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 21 ديسمبر 2023 08:17 مساءً - _ قالت شركة هاباج لويد الألمانية اليوم الخميس إنها ستغير مسار 25 سفينة حتى نهاية العام، لتجنب الإبحار في البحر الأحمر حيث يستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران السفن التجارية.

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وذكر متحدث باسم الشركة في رد مكتوب على استفسار من “سنغير مسار حوالي 25 سفينة حتى نهاية عام 2023 وسيتم اتخاذ قرارات أخرى في نهاية العام”.

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وشهدت الهجمات على السفن تزايدا في هذه المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر.

وأوضح المتحدث أن سفينة الجسرة التابعة للشركة، والتي تعرضت لهجوم قرب اليمن في 15 ديسمبر، في طريقها إلى سنغافورة.

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وإلى جانب هاباج لويد، تعرضت سفن تابعة لمشغلين آخرين من بينهم الشركتين المنافستين ميرسك وإم.إس.سي لهجمات أيضا.

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وارتفعت أسعار الشحن البحري وأسهم شركات الشحن نتيجة للاضطرابات، مما يعني أن قسما كبيرا من التجارة بين الشرق والغرب سيتحمل المزيد من التكاليف، بالنظر إلى أن السفن ستضطر للإبحار حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.

وأشار المتحدث إلى أن الشركة لم تتلق بعد أي معلومات تفصيلية حول قوة عمل بحرية تسعى الولايات المتحدة لتشكيلها لمكافحة الهجمات في البحر الأحمر من خلال إجراء دوريات مشتركة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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