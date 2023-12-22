وزير التجارة: 7.2 مليار جنيه استثمارات مدينة الجلود…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 12:14 مساءً - أ ش أ _ قال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير إن مدينة الجلود بالروبيكي التي أنشأتها الدولة تعد نموذجًا يُحتذى به في دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية والصناعات المغذية لها، حيث يبلغ إجمالي استثماراتها حتى الآن حوالي 7.2 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية بمدينة الجلود بالروبيكي؛ للتعرف على أوضاع العمل بالمدينة، حيث تضمنت الجولة منطقة الـ100 مصنع الخاصة بالمنتجات تامة الصنع، والمركز التكنولوجي ومنطقة الـ17 هنجر.

وأضاف الوزير أن المدينة تعد إحدى أهم المدن الصناعية المتخصصة المصممة وفق أحدث النظم العالمية التي تراعي المعايير البيئية، حيث تتضمن الأهداف العامة للمشروع زيادة القدرة الإنتاجية من الجلود المدبوغة من 100 مليون قدم مربع سنويًا إلى 300 مليون قدم مربع سنويًا.