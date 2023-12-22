نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع عند التسوية مع تراجع عوائد السندات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 03:14 مساءً - سي إن بي سي _ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن عززت بيانات اقتصادية توقعات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في مارس من العام المقبل.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.6% إلى 2041.27 دولار للأونصة وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2053.20 دولار.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ارتفع بمعدل سنوي 4.9% في الربع الأخير، بعد تعديله بالخفض من وتيرة 5.2% المعلن عنها سابقًا، في حين زادت مطالبات البطالة الأسبوعية بشكل طفيف.

وقال تاي وونغ، تاجر المعادن المستقل المقيم في نيويورك: “جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة بعض الشيء وارتفعت أسعار الذهب. وتتوق السوق إلى محور الاحتياطي الفيدرالي المزدهر”.

ويتوقع السوق فرصة بنسبة 83% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي بحلول مارس، مقارنة بنسبة 79% قبل صدور البيانات، وفقًا لأداة CME FedWatch.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا، كما يؤثر على عوائد الدولار والسندات. وصلت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر تقريبًا.

أدى الموقف الحذر لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تسعير الأسواق لعدة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024. ومع ذلك، تحدث بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة.

تحول تركيز السوق الآن إلى تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة (PCE) يوم الجمعة.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: “نعتقد أن الذهب سيستمر في الحفاظ على مستويات الأسعار فوق 2000 دولار، وهذه التوقعات لدينا بخفض الضغوط التضخمية ستستمر في تعزيز الحركة الجانبية لارتفاع الذهب”.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 24.28 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.4% إلى 962.39 دولارا وزاد البلاديوم 1.5% إلى 1214.59 دولارا.

وقال بنك أف أمريكا في مذكرة بحثية بتاريخ الأربعاء: “الخلفية الأساسية أقوى للبلاتين ومن المفترض أن يستمر في التفوق على البلاديوم في المستقبل”.

ويتوقع البنك ارتفاع فوائض البلاديوم في ظل توقعاته الأساسية العام المقبل، مع احتمال انخفاض الأسعار إلى مستوى منخفض عند 500 دولار للأونصة إذا لم يكن هناك تخفيضات في العرض.