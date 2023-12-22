مال وأعمال

الاقتصاد البريطاني ينكمش في الربع الثالث من العام

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البريطاني ينكمش في الربع الثالث من العام من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 07:15 مساءً - سي إن بي سي _ كشفت المملكة المتحدة عن بيانات اقتصادية متباينة اليوم، والتي أشارت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، وارتفاع مبيعات التجزئة

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ووفقاً للبيانات الصادرة عن الحكومة البريطانية اليوم الجمعة الثاني والعشرين من ديسمبر، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1% وهو مستوى معدل عن القراءة الأولى التي أشارت إلى استقرار المؤشر.

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كما تم تعديل قراءة الربع الثاني بالخفض من نمو بنحو 0.2% عند 0.0%.

وعلى صعيد قطاعات الاقتصاد، تراجع القطاع الخدمي 0.2%، بينما نما قطاع التشييد 0.4%.

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وفي سياق منفصل، كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع مبيعات التجزئة بنحو 1.3% في نوفمبر، بعد استقرارها في أكتوبر والمعدلة بالرفع من مستويات تراجع بنحو 0.3%.

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وارتفعت مبيعات متاجر الغذاء 0.8% الشهر الماضي، مقابل زيادة بنسبة 0.1%، فيما زادت مبيعات وقود السيارات 0.6% وسط تراجع الأسعار.

من جانبه، قال وزير المالية جيريمي هانت إن التوقعات بشأن الاقتصاد في الأجل المتوسط أكثر تفاؤلا مما أشارت إليه البيانات الصادرة اليوم الجمعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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