الاقتصاد البريطاني ينكمش في الربع الثالث من العام

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 07:15 مساءً - سي إن بي سي _ كشفت المملكة المتحدة عن بيانات اقتصادية متباينة اليوم، والتي أشارت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، وارتفاع مبيعات التجزئة

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الحكومة البريطانية اليوم الجمعة الثاني والعشرين من ديسمبر، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1% وهو مستوى معدل عن القراءة الأولى التي أشارت إلى استقرار المؤشر.

كما تم تعديل قراءة الربع الثاني بالخفض من نمو بنحو 0.2% عند 0.0%.

وعلى صعيد قطاعات الاقتصاد، تراجع القطاع الخدمي 0.2%، بينما نما قطاع التشييد 0.4%.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع مبيعات التجزئة بنحو 1.3% في نوفمبر، بعد استقرارها في أكتوبر والمعدلة بالرفع من مستويات تراجع بنحو 0.3%.

وارتفعت مبيعات متاجر الغذاء 0.8% الشهر الماضي، مقابل زيادة بنسبة 0.1%، فيما زادت مبيعات وقود السيارات 0.6% وسط تراجع الأسعار.

من جانبه، قال وزير المالية جيريمي هانت إن التوقعات بشأن الاقتصاد في الأجل المتوسط أكثر تفاؤلا مما أشارت إليه البيانات الصادرة اليوم الجمعة.