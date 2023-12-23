روسيا تعتزم خفض صادراتها النفطية المنقولة بحرا بين 100 و200…

دبي - احمد فتحي في السبت 23 ديسمبر 2023 03:14 مساءً - _ قالت ثلاثة مصادر مطلعة بقطاع النفط لرويترز إن روسيا تعتزم خفض صادرات النفط من موانئها البحرية في يناير، بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميا عن مستويات ديسمبر، وسط زيادة في إنتاج مصافيها.

وأضاف أحد المصادر “جدول التصدير للربع الأول من عام 2024 أقل منه في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر”.

وجدول التصدير الفصلي عبارة عن خطة تصدير مدتها ثلاثة أشهر لشركات النفط الروسية يتم إصدارها قبل الربع الجديد مما يسمح لها بالتخطيط للإمدادات.