هاباج لويد الألمانية تعلن رسوما إضافية بعد هجمات على السفن…

دبي - احمد فتحي في السبت 23 ديسمبر 2023 04:15 مساءً - وكالات _ انضمت شركة هاباج لويد الألمانية إلى منافسيها اليوم الجمعة، في إعلان رسوم إضافية على البضائع التي تنقلها من وإلى الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت شركة الشحن، إنه سيتم تطبيق «رسوم إضافية موسمية مؤقتة» على الحاويات المسافرة من آسيا وأوقيانوسيا إلى منطقة البحر الأحمر، اعتباراً من الأول من يناير وحتى إشعار آخر.

وأضافت أن الحاويات التي تسير في الاتجاه المعاكس ستطالب كذلك «برسوم تشغيلية إضافية على عودتها سالمة».

واعتباراً من 22 يناير، سيتم تطبيق هذه الرسوم الإضافية أيضاً على البضائع المسافرة من المنطقة بين الهند والشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية.

وتتراوح الرسوم الإضافية بين 250 دولاراً إلى 1000 دولار اعتماداً على المسار وحجم الحاوية.

وقال متحدث باسم هاباج لويد لرويترز، إن الرسوم الإضافية جاءت استجابة للوضع الغامض في البحر الأحمر.

وإلى جانب هاباج لويد، فرضت شركتا ميرسك وسي.إم.إيه سي.جي.إم رسوماً إضافية أيضاً، بعد استهداف السفن العابرة في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف من عرقلة التجارة العالمية.