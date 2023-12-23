الصين تكشف عن جولة ثانية من المشروعات ضمن خطة إنفاق بقيمة…

دبي - احمد فتحي في السبت 23 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - سي إن بي سي _ تخطط الصين لتنفيذ جولة ثانية من مشروعات الاستثمار العام التي تشمل برامج للإغاثة من الكوارث وأخرى للسيطرة على الفيضانات.

ومن المقرر تطبيق تلك الجولة عبر خطة إصدار السندات والاستثمارات التي أعلنتها الصين في أكتوبر والتي تهدف تعزيز الاقتصاد.

وكانت الصين خصصت بموجب أحدث شريحة ما تجاوزت قيمته حتى الآن 800 مليار يوان من سنداتها الحكومية الإضافية البالغة تريليون يوان (140 مليار دولار) في الربع الرابع، إذ تحاول بكين دعم التعافي الاقتصادي المتعثر، ووسط مواجهة صناع السياسات عقبات نتيجة تراجع طلب المستهلكين والصادرات والاستثمار الأجنبي وتفاقم أزمة العقارات.

وكانت بيانات التضخم في الصين عن نوفمبر الماضي أظهرت انكماش مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% على أساس سنوي بما يتجاوز توقعات المحللين بأن يتراجع 0.1%.

ووفقا لما أعلنته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان اليوم السبت الثالث والعشرين من ديسمبر، تم تحديد 9600 مشروع باستثمارات مستهدفة بأكثر من 570 مليار يوان (78.51 مليار دولار).

من جانبها، أعلنت وكالة أنباء شينخوا أن الإصدار الإضافي للسندات سيؤدي إلى زيادة نسبة عجز الميزانية في الصين لعام 2023 بنحو 08% إلى 3.8%.

فيما دافعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح عن المشروع بأنه سيحسن نظام السيطرة على الفيضانات وآلية الاستجابة للطوارئ وقدرات الإغاثة من الكوارث في الصين، كما سيوفر حماية أفضل لحياة الناس وممتلكاتهم.

وأضافت: سيتم التنسيق مع الهيئات الحكومية الأخرى للتأكد من سرعة تخصيص الأموال للاستثمار والحفاظ على معايير عالية من الجودة في تنفيذ المشروعات.