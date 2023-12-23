بايدن يوقع مشروع قانون السياسة الدفاعية بإنفاق يبلغ 886…

دبي - احمد فتحي في السبت 23 ديسمبر 2023 07:12 مساءً - وكالات_ وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي ليصبح بذلك قانونا، بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار سنويا للإنفاق والسياسات العسكرية، مثل المساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأقر الكونجرس تشريع قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع الماضي، ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التشريع بأغلبية قوية من الحزبين بأغلبية 87 صوتا مقابل 13، بينما صوت مجلس النواب لمصلحته بأغلبية 310 أصوات مقابل 118.

وينظم مشروع القانون، وهو أحد التشريعات الرئيسة القليلة التي يمررها الكونجرس كل عام، كل شيء بدءا من زيادة الأجور للجنود العاملين في الخدمة وشراء السفن والطائرات إلى سياسات مثل دعم الشركاء الأجانب مثل تايوان.

ويدعو القانون إلى زيادة رواتب الجنود بنسبة 5.2 في المائة وزيادة إجمالي ميزانية الأمن القومي للبلاد بنحو 3 في المائة إلى 886 مليار دولار. كما أنه يدرج بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفاع.