لماذا ترتفع أسعار الدواجن في العالم؟ هل ستستمر الزيادة؟

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رياض - احمد صلاح - في الوقت الحاضر، يشغل ارتفاع أسعار الدواجن أذهان الكثيرين في جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر الفراخ مصدرًا هامًا للبروتين، تسبب هذه الزيادة في ظهور العديد من الأسئلة والتساؤلات، فيما يلي بعض العوامل التي أدت إلى هذا الارتفاع:

لماذا ترتفع أسعار الدواجن في العالم؟

ارتفاع أسعار المكونات الأساسية للأعلاف مثل الذرة والفول الصويا، مما يزيد من تكلفة تربية الدواجن ويؤدي إلى زيادة أسعارها.

زيادة تكاليف عوامل تربية الدواجن مثل الماء والكهرباء والأدوات، فضلاً عن تكاليف علاج الأمراض الحيوانية، مما يسهم في زيادة سعر الدواجن.

زيادة الطلب على الدواجن بشكل ملحوظ، مما يؤثر على مستوى العرض والطلب ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ارتفاع أسعار النفط، مما يرفع تكاليف النقل والشحن والتوزيع، ويؤثر بالتالي على أسعار الدواجن.

الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والأعاصير، تؤدي إلى فقدان الماشية وانهيار المزارع، مما يؤثر على إمدادات الدواجن ويزيد من أسعارها.

تقلبات أسعار صرف العملات، مما يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر على أسعار الأعلاف.

أسباب ارتفاع الأسعار

تُعد الدواجن مصدرًا رئيسيًا للحم والبيض في العديد من أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر اللحم والبيض جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي البروتيني بالإضافة إلى ذلك، تلعب تربية الدواجن دورًا هامًا في تلبية احتياجات الغذاء العالمية وتوفير فرص عمل في صناعة الأعلاف والأدوات الزراعية والمنتجات الدوائية.

وتعتبر تربية الدواجن جزءًا من أنظمة الزراعة المستدامة، حيث يمكن تربيتها على مساحات صغيرة بالمقارنة مع تربية المواشي الأخرى بالإضافة، يستهلك تربية الدواجن مياهًا أقل وتحتاج إلى مساحة أقل، مما يساهم في الحفاظ على الموارد البيئية.

بالنسبة لتوقعات مستقبل أسعار الدواجن، فإن خبراء المالية يتوقعون استقرارها في الفترة القادمة، مع زيادة إنتاجية تربية الدواجن نتيجة لانخفاض أسعار العلف ومع ذلك، ينبغي مراقبة العوامل المذكورة أعلاه التي تؤثر على أسعار الدواجن، حيث يمكن أن تحدث تغيرات في المستقبل قد تؤثر على الأسعار.