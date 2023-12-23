روسيا تصدر قرارا يسمح بإقراض الدول الأخرى بغض النظر عن…

دبي - احمد فتحي في السبت 23 ديسمبر 2023 11:10 مساءً - العربية نت_ تعمل روسيا على تخفيف متطلبات التصنيف الائتماني للدول التي قد تتقدم بطلب للحصول على قروض منها؛ وذلك لقرار في هذا الشأن وافقت عليه الحكومة الروسية.

ويجري إجراء تغييرات على قواعد تقديم القروض الروسية للدول الأجنبية. ففي السابق، من أجل الحصول على قرض من موسكو، كان يجب ألا تتواجد الدول الأجنبية في مجموعة المخاطر الائتمانية السادسة أو أقل وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما أن الدول التي لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل أقل من “بي-” بحسب تصنيف وكالات التصنيف العالمية فيتش وستاندرد آند بورز أو أقل من “بي 3” بحسب موديز، لم تكن لديها إمكانية الحصول على قرض، وفق وكالة “تاس الروسية”.

وأعلن القرار الروسي الجديد أن هذه البنود لم تعد سارية المفعول، وبحسب القرار الجديد تستطيع روسيا إقراض البلدان الأخرى بغض النظر عن تصنيفها الائتماني وفقاً لوكالات التصنيف الدولية.