انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 ديسمبر.. لسه مستقر بالبنوك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 مع بداية التعاملات الصباحية في جميع شركات الصرافة والبنوك الحكومية والخاصة، وذلك لأنه من العملات العربية الهامة التي يريد أن يعرفها الكثيرين طوال الوقت، وهذا ما يعلن عنه بشكل يومي البنك المركزي المصري طوال الوقت.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم
وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت ثابت بشكل كبير في كل مكان مخصص لتغييره وبيعه باستمرار، ويتم العمل على تقديم كل الفئات المختلفة منه أمام جميع المصريين الذين يريدون السفر إلى المملكة العربية السعودية سواء لأداء فريضة العمرة أو العمل فيها، وهي تعتبر من أهم وأكثر الأشياء الذي زاد البحث عنها مؤخراً.
- وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.2215 جنيه للشراء، 8.2479 جنيه للبيع.
- استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.
- ثبت سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
- أما عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.
- بينما جاء أيضاً سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
- وأخيراً جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي cib 8.18 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم
وأما عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم فهو شهد حالة من التذبذب، وذلك بسبب الكثير من العوامل الذي تحيط به، ويكثر البحث عنه بشكل مستمر لأنه من العملات الهامة التي يريد أن يحصل عليها عدد كبير من المواطنين بشكل يومي ومستمر وخاصة من يريدون السفر إلي المملكة العربية السعودية.
- استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الأحد 11 جنيهاً للشراء، 11.40 جنيهاً للبيع.