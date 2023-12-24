مال وأعمال

السيسي: التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي: التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 24 ديسمبر 2023 03:14 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حيث تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية.

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وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلا عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة.

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وقد تناول الاجتماع في هذا الصدد المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، والدور الذي ستقوم به الدولة لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين، فضلا عن السيناريوهات المستهدفة لتخفيض واردات مصر من المواد البترولية.

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وقد وجه الرئيس في هذا الصدد ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، مؤكدا أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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