التضخم السنوي في الكويت يستقر عند 3.8% خلال نوفمبر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 07:16 مساءً - وكالات – استقر معدل التضخم السنوي في الكويت خلال نوفمبر الماضي عند مستوى 3.79%، دون تغيير تقريبا عن الشهر السابق الذي سجل خلاله 3.8%، وفقا لما أعلنته الإدارة المركزية للإحصاء، الأحد.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت إلى 0.23% في نوفمبر، بعد أن ارتفع 0.38% في أكتوبر، بفضل استقرار أسعار السكن والسجائر والتبغ والتعليم والنقل والاتصالات.

ولا تزال أسعار الأغذية وخدمات السكن هما الأكثر تأثيرا على معدل التضخم السنوي في الكويت، حيث ارتفعت أسعارهما في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 5.81% و3.13% على التوالي.

وكان معدل التضخم الرئيسي في الكويت بلغ ذروته عند 4.7% على أساس سنوي في أبريل 2022 قبل أن يتراجع بشكل تدريجي بفضل دعم المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، وتحديد سقف لأسعار البنزين المحلية، إضافة إلى تشديد السياسة النقدية التي ساهمت في كبح التضخم.