مال وأعمال

ميرسك تتأهب لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك تتأهب لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 07:16 مساءً - – قالت شركة الشحن الدنمركية ميرسك يوم الأحد إنها تستعد لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، مرجعة قرارها إلى نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.

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وأوقفت شركة الشحن العملاقة مؤقتا إرسال السفن عبر مضيق باب المندب هذا الشهر بسبب الهجمات على سفنها. وهذا جعل قناة السويس، التي تعتبر أساسية للتجارة العالمية، غير صالحة للاستخدام بالنسبة لمعظم المسارات.

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وقالت ميرسك في بيان “اعتبارا من يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، تلقينا تأكيدا بأن المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات المعلن عنها مسبقا ’تحالف حالة الازدهار’ قد تأسست ونشرت للسماح للتجارة البحرية بالمرور عبر البحر الأحمر/خليج عدن والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس كبوابة بين آسيا وأوروبا”.

وأضافت “مع تفعيل هذه المبادرة، نستعد للسماح للسفن المتجهة إلى الشرق والغرب باستئناف العبور عبر البحر الأحمر”.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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