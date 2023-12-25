مال وأعمال

الملياردير راتكليف يستحوذ على حصة أقلية في مانشستر يونايتد

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الملياردير راتكليف يستحوذ على حصة أقلية في مانشستر يونايتد من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 ديسمبر 2023 07:16 مساءً - وكالات – أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، استحواذ جيم راتكليف الرئيس التنفيذي لشركة إنيوس على حصة أقلية بلغت 25% مقابل 33 دولارا للسهم الواحد.

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وتتولى شركة إينوس مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي وتستثمر 300 مليون دولار في النادي.

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وقال النادي في بيان “كجزء من الصفقة، وافقت إينوس على طلب من مجلس الإدارة لتولي مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي”.

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وأضاف “يتضمن ذلك كل جوانب عمليات وأكاديميات كرة القدم للرجال والسيدات بالإضافة إلى مقعدين في مجلسي إدارة شركة مانشستر يونايتد ونادي مانشستر يونايتد لكرة القدم”.

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وتمتلك شركة إنيوس نادي نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفريق لوزان المنافس في الدوري السويسري الممتاز، كما يعمل مع النادي الشريك رسينج أبيدجان من ساحل العاج.

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ويقف راتكليف خلف فريق جريناديرز، أحد أنجح فرق الدراجات في العالم.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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