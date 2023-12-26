مال وأعمال

المالية الإسرائيلية: الحرب مع حماس ستكلف 14 مليار دولار على…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المالية الإسرائيلية: الحرب مع حماس ستكلف 14 مليار دولار على… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 12:14 صباحاً - – قالت وزارة المالية الإسرائيلية يوم الاثنين إن الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستكلف إسرائيل على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيقل (14 مليار دولار) أخرى في عام 2024 وستؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها ثلاثة أمثال تقريبا، متوقعة استمرار القتال حتى فبراير.

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وقال نائب المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية إيتي طيمكين في إحاطة لأعضاء الكنيست إنه من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين على الأقل في عام 2024، مما سيؤدي إلى إضافة 30 مليار شيقل للأمن و20 مليارا أخرى للنفقات المدنية والنفقات الأخرى.

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وأضاف طيمكين أمام اللجنة المالية بالكنيست أن ذلك سيرفع إجمالي إنفاق وزارة الدفاع بأكثر من 48 مليار شيقل بما يتجاوز ما تم تخصيصه في البداية.

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وذكر أن إجمالي النفقات في ميزانية عام 2024 سيرتفع إلى 562.1 مليار شيقل من 513.7 مليار كانت مقررة في البداية، مما سيؤدي إلى عجز في الميزانية 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

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ومع توقع اتساع العجز بمقدار 75 مليار شيقل إلى 114 مليار شيقل العام المقبل، قال طيمكين إن الفجوة ستتطلب خفض نفقات أخرى أو زيادة الإيرادات.

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ووافق الكنيست هذا الشهر على ميزانية خاصة للحرب في العام الجاري تبلغ نحو 30 مليار شيقل للمساعدة في تمويل الأعمال القتالية وتعويض المتضررين من الهجمات التي شنها مسلحو حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأدت إلى إشعال فتيل الحرب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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